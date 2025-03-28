Трагедия в Сумской области: что произошло

27 марта в 16:45 в селе Камыши Ахтырского района Сумской области загорелся жилой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Трагедия в Сумской области

" На месте обнаружены тела двух погибших. Еще двое пострадавших, включая 4-летнего ребенка, были госпитализированы. К сожалению, ребенка спасти не удалось", – отмечают спасатели.

Пожар был ликвидирован в 17:32. Причины возгорания устанавливаются.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в испанском городе Бадахос нашли мертвым 13-мальчика, родом из исчезнувшего в воскресенье Украины. Об этом сообщает издание elDiario.

В этот понедельник Национальная полиция подтвердила, что тело 13-летнего украинского мальчика обнаружили в саду в центре Бадахоса около 19:00. По словам делегата правительства в Эстремадуре Хосе Луиса Кинтана, вскрытие несовершеннолетнего будет проведено в этот вторник.

В заявлениях для СМИ Кинтана отказался раскрыть рассматриваемые гипотезы о смерти. "Без вскрытия невозможно подтвердить причину смерти", — подчеркнул Кинтана. Мать объяснила EFE в понедельник, что мальчик вышел из семейного дома, расположенного в центре Бадахоса, на прогулку в воскресенье около 17:30.

С тех пор семье ничего не было известно о его местонахождении. Однако Национальная полиция сообщила в понедельник днем, что тело несовершеннолетнего было обнаружено в парке Легион, близ цитадели Бадахос. Несовершеннолетний, пропавший в воскресенье днем в столице Бадахос, прибыл в Испанию после того, как Россия вторглась в его страну. С тех пор он жил с матерью в Бадахосе.