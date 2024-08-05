Трагедия в Альпах: альпинисты в смертельной ловушке

Сегодня ночью на горе Монблан, самой высокой вершине Альп, произошла трагедия. Огромный ледяной обвал на высоте 4100 метров унес жизнь одного человека и серьезно ранил четверых. Об этом сообщило Der Spiegel.

Ледяной обвал на Монблане: один погибший, четверо раненых

Известно, что в момент обрушения в опасной зоне находились 15 человек. Предварительная версия – сход серака, вертикального ледяного образования, по естественным причинам.

Монблан, превышающий 4800 метров, печально известен своей опасностью из-за экстремальных погодных условий. Это не первый случай, когда гора становится местом трагических происшествий.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается, так как есть вероятность, что под обломками могут находиться еще люди.

Эта трагедия – горькое напоминание о том, что Монблан не прощает ошибок. Гора, привлекающая своей красотой, остается местом повышенного риска для альпинистов и туристов.

Читайте также на портале “Комментарии” — Остров Змеиный – самый опасный на планете: его оккупировала змеи с чрезвычайно смертельным ядом. Очевидцы говорят, что может быть пять особей на квадратный метр. А может быть здоровенный клубок, в котором всех не пересчитаешь. Нельзя сделать шаг, чтобы не наткнуться на агрессивную змею, которая мгновенно нанесет смертельный удар. От яда островного ботропса мыши умирают через 5 секунд – у них начинается желудочно-кишечное кровотечение, острая почечная недостаточность и отмирание тканей организма. Человек переживает мышь ненадолго.

