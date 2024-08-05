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Трагедия в Альпах: альпинисты в смертельной ловушке

Ледяной обвал на Монблане: один погибший, четверо раненых

сегодня, 19:01
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Черновалова Кристина

Сегодня ночью на горе Монблан, самой высокой вершине Альп, произошла трагедия. Огромный ледяной обвал на высоте 4100 метров унес жизнь одного человека и серьезно ранил четверых. Об этом сообщило Der Spiegel.

Трагедия в Альпах: альпинисты в смертельной ловушке

Ледяной обвал на Монблане: один погибший, четверо раненых

Известно, что в момент обрушения в опасной зоне находились 15 человек. Предварительная версия – сход серака, вертикального ледяного образования, по естественным причинам.

Монблан, превышающий 4800 метров, печально известен своей опасностью из-за экстремальных погодных условий. Это не первый случай, когда гора становится местом трагических происшествий.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается, так как есть вероятность, что под обломками могут находиться еще люди.

Эта трагедия – горькое напоминание о том, что Монблан не прощает ошибок. Гора, привлекающая своей красотой, остается местом повышенного риска для альпинистов и туристов.                                                                    

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Источник: https://www.spiegel.de/panorama/frankreich-ein-toter-und-mehrere-verletzte-am-mont-blanc-a-738e9b48-5459-49ef-a324-1a61b07ab209
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