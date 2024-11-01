logo

BTC/USD

69487.09

ETH/USD

2494.70

LTC/USD

70.01

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Трагедия в аэропорту: фотограф подошла слишком близко к самолету
commentss НОВОСТИ Все новости

Трагедия в аэропорту: фотограф подошла слишком близко к самолету

Женщина фотографировала парашютистов, сделала несколько шагов назад и получила смертельный удар пропеллером самолета.

сегодня, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В аэропорту Кука, штат Канзас, США, произошла трагическая авария, унесшая жизни 37-летнего фотографа Аманды Галлагер. Женщина, известная своей любовью к фотографии и парашютному спорту, фотографировала парашютистов у самолета, когда случайно оказалась слишком близко к рабочему пропеллеру.

Трагедия в аэропорту: фотограф подошла слишком близко к самолету

Фотографа убил пропеллер самолета. Фото из открытых источников

Аманда Галлагер делала серию фотографий в зоне парашютных прыжков Air Capital Drop Zone, где снимала парашютистов, которые садились и высаживались из самолетов. Уходя назад, женщина не заметила, что за ней стоит самолет с работающим пропеллером. В результате удара вращающимся винтом она получила смертельные травмы.

Женщина была доставлена в больницу, где вскоре сообщили о смерти Аманды Галлагер от полученных травм. Представитель аэродрома Кука выразил соболезнования семье погибшей.

"Наши сердца с семьей и друзьями молодой женщины, погибшей вчера после трагической аварии с пропеллером самолета на аэродроме Кука", — сообщил представитель аэродрома.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности транспорта США расследуют смерть Галлагер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти двух бразильских инфлюэнсерок, проигнорировавших правила безопасности на воде и отказавшихся от спасательных жилетов во время поездки на катере. Они объяснили это тем, что хотят иметь красивые фотографии и загар, несмотря на то, что одна из них даже не умела плавать.

Также "Комментарии" писали о том, как пассажиры спасли автобус от катастрофы. Однако конец был трагичен, ведь водитель, управлявший общественным транспортом, погиб.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости