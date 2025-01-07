Трагедия на Покровском направлении: двое детей подорвались на взрывчатке

Происшествие произошло 6 января в окрестностях города Доброполье Покровского района во время их прогулки. На неизвестном взрывоопасном предмете взорвались двое 11-летних мальчиков. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Иллюстративное фото

Детей 2013 г.р. с ранениями ног в среднем и тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками национальной полиции.

"Уважаемые граждане! Взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу! Не подвергайте себя и других опасности.

Если обнаружили подозрительный предмет

Не приближайтесь к нему.

Не прикасайтесь к нему. Сразу звоните по телефону 101. Помните, ваша безопасность – в ваших руках!" – подчеркивают спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 6 января в прифронтовом Покровске остаются 7 300 гражданских людей. 10 дней назад, в конце декабря, их было около 7500. Местные власти наблюдают уменьшение темпов выезда из города.

“Безопасная ситуация у нас ухудшается, потому что постоянно бьют последние недели из артиллерии, КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно — просто замучили. Сейчас эвакуация у нас немного снизилась, от 5 до 10 человек выезжают за сутки”, — утверждает начальник Покровской городской ВА Сергей Добряк.

Он добавил, что российские операторы FPV-дронов умышленно подбивают коммунальную технику в течение последних семи недель. Под огонь попадают мусоровозы и машины для перевозки воды.

“Намеренно "охотились" на те небольшие 5-тонники, которые завозили продукты в магазины, хлебные машины. Цинически. Мы понимаем, что оператор FPV-дрона видит куда он летит и кого поражает. Кстати, наш коммунальщик по теплосети также погиб от FPV-дрона — ехал на работу. Эти случаи не единичны, это ужасная статистика по охоте FPV-дронов на наших людей. Есть небольшой район, 15%, куда еще не долетают, но это вопрос времени”, – добавил Добряк.

Однако по данным местных пабликов, остающиеся в городе – не совсем "ждуны" "русского мира".