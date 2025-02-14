Трагедия на Херсонщине: в реке нашли провалившихся под лед детей

Ночью водолазам ГСЧС Херсонской области удалось найти тела детей – 9-летнего мальчика и 14-летней девочки с помощью подводного дрона. Сейчас продолжаются поиски 13-летнего мальчика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательно-поисковые работы. Фото: ГСЧС Украины

Отметим, что вчера произошла страшная трагедия на Херсонщине – на территории Великоалександровской общины четверо детей из одной семьи – двое мальчиков (13 и 9 лет) и две девочки (14 и 12 лет) – гуляли по льду реки Ингулец. Тонкий лед не выдержал, и все они провалились в воду.

Это заметила 16-летняя девушка, которая была неподалеку. Она бросилась спасать детей, но и сама очутилась под водой.

На место трагедии прибежал местный житель. Ему удалось вытащить 16-летнюю спасительницу и 12-летнюю девочку.

В настоящее время водолазная группа ГСЧС Херсонщины с помощью подводного дрона пытается найти еще одного ребенка. Великоалександровские спасатели разбивают лед, чтобы ускорить поиск.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как на Полтавщине, на реке Днепр, в 5 км от берега перевернулась лодка на воздушной подушке с пятью рыбаками.

Событие произошло в с. Шушваловка Кременчугского района. Трое мужчин самостоятельно добрались до берега в с. Жолнина Черкасской области. Водолазы ГСЧС вместе с работниками коммунального предприятия "Аквасервис" спасли двух рыбаков, находившихся на льду с помощью аэроглисера. Их доставили на берег и передали медикам.