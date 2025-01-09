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Трагедия на греческом острове: беременная туристка упала с 50-метровой высоты

На Крите произошел трагический случай с американской туристкой.

9 января 2025, 17:22
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Slava Kot

23 декабря во время похода у монастыря Превели на Крите 33-летняя американская туристка Клара Томанн поскользнулась на тропинке и упала с 50-метровой высоты. Женщина была на шестом месяце беременности и путешествовала вместе с партнером Эллиоттом Финном.

Трагедия на греческом острове: беременная туристка упала с 50-метровой высоты

Американская туристка Клара Томанн

Как сообщает The Greek Reporter, после сообщения, что туристка упала в ущелье с высоты 50 метров на место инцидента вызвали спасателей. 21 пожарный и несколько команд спасателей пытались добраться до пострадавшей. Однако операцию усложняла труднодоступная местность.

Наконец спасатели смогли добраться до женщины и отвезти ее в больницу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Клара получила серьезные повреждения черепа и грудной клетки и несколько дней спустя врачи констатировали смерть ее мозга. К сожалению, неродившегося ребенка также не удалось спасти.

Клара Томанн работала учительницей физики в средней школе Dos Pueblos в Калифорнии. Ее коллеги и ученики глубоко удивлены трагедией и выражают соболезнования семье погибшей. Директор школы Билл Вудард заявил, что "нет слов, чтобы описать печаль, которую мы все чувствуем" и описал Клару Томанн, как замечательного человека, искренне любившего своих учеников и обучения.

Семья Томанн решила сделать благородный жест и объявила о донорстве ее органов для спасения других людей, нуждающихся в трансплантации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасной трагедии, которая произошла в Греции с двумя украинскими туристками.

Также "Комментарии" писали, как смертельная волна смыла российскую туристку в Таиланде.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14248887/tragedy-pregnant-california-teacher-hiking-greece-clara-thomann.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=social-twitter_dailymailUK
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