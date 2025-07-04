Трафик в Украине остановился: куда попади оккупанты во время атаки баллистикой и дронами

В результате ночной атаки российских войск на Киев повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов во многих случаях ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрзализници".

Поезд. Фото: из открытых источников

"Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов. Kyiv City Express в настоящее время выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин – Почайна – Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения", – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что для уменьшения неудобств компания уже задействовала резервные тепловозы, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пределах столицы на участке Святошин – Киев-Пассажирский.

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