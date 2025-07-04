logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Трафик в Украине остановился: куда попади оккупанты во время атаки баллистикой и дронами
commentss НОВОСТИ Все новости

Трафик в Украине остановился: куда попади оккупанты во время атаки баллистикой и дронами

В УЗ сообщают, что в Киеве из-за российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура

4 июля 2025, 07:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В результате ночной атаки российских войск на Киев повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов во многих случаях ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрзализници".

Трафик в Украине остановился: куда попади оккупанты во время атаки баллистикой и дронами

Поезд. Фото: из открытых источников

"Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов. Kyiv City Express в настоящее время выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин – Почайна – Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения", – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что для уменьшения неудобств компания уже задействовала резервные тепловозы, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пределах столицы на участке Святошин – Киев-Пассажирский. 

Читайте также на портале "Комментарии" — с вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми на столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно уже 21 пострадавший. Большинство пострадавших медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

Также издание "Комментарии" сообщало – массированные обстрелы Киева: в Воздушных силах назвали истинную причину гибели людей.

Ранее "Комментарии" писали – действительно ли теперь война в Украине прекратится: что заявил Трамп после разговора с Путиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/UkrzalInfo/7063
Теги:

Новости

Все новости