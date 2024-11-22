Тотальные поборы и взятки: скандальные подробности ситуации в ВСУ

Временная следственная комиссия по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и ВСУ год изучала ситуацию в армии и обнародовала довольно скандальный отчет. Глава ВСК, народный депутат Анна Скороход рассказала "Телеграф", на что жалуются военные, сообщает портал “Комментарии”.

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Главные жалобы военных, по словам Скороход, коррупция в армии, вымогание денег с ребят, недопущение на прохождение ВЛК и лечение. А чаще всего — это невыплата денежного довольствия, или выплата в не полном объеме.

Деньги требуют, как объяснила народная депутат, за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть. "Есть история, когда собирали деньги с ребят, для того, чтобы выровнять в командование уровень заработных плат. То есть они [командование] не на передовой, не получают "сотку" (100 тысяч гривен доплаты "боевых" — ред.) и они собирали с ребят деньги для выравнивания своих заработных плат. И это при том, что то, что делают в тылу и передовой, это совершенно разные вещи”, — отметила нардеп.

Рассказала она и о других ситуациях. “Когда, например, есть "общак" и ребята туда смахивают раз в месяц определенной суммой, и используют эти деньги на топливо, ремонты, дополнительную снарягу, то есть то, что не оплачивается государством, то здесь еще можно понять. Это для улучшения службы в подразделе. А вот когда требуют деньги за то, чтобы уйти в отпуск или для выравнивания зарплат – это просто недопустимо”, — убеждена Скороход.

Также, по ее словам, размер поборов за отсрочку или списание зависит от региона. “Суммы совершенно разные: от 10 тысяч долларов и выше. В зависимости от "услуги", – уточнила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты хотят обязать украинцев финансировать ВСУ.



