Тотальная проверка чиновников: сколько фиктивных инвалидностей выявили

Разоблачение должностных лиц, получивших фиктивные инвалидности повлекло за собой широкий общественный резонанс. Ведь вдобавок к справке должностных лиц оформляли себе и пенсию, которая значительно выше минимальной. Тогда расформировали МСЭК, чтобы сделать невозможным получение фиктивных инвалидностей.

Чиновник. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что известно о проверках решений МСЭК в части инвалидности должностных лиц.

Отметили, что Министерство здравоохранения вместе с правоохранителями продолжают проверять решение МСЭК по инвалидности должностных лиц.

Так, с 1 по 25 июля проработали 1 989 дел, по которым в 795 случаях решения МСЭК признаны необоснованными и отменены.

"В целом больше всего дел, подлежащих рассмотрению, приходятся на Государственную таможенную службу, налоговую и органы прокуратуры. Проверки осуществляются во взаимодействии с СБУ, ГБР, Офисом Генерального прокурора и региональными департаментами здравоохранения во всех областях Украины", — сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечают, что проверки проводятся с целью восстановления справедливости: прекращения злоупотреблений и возобновления доверия к решениям в области установления инвалидности.

Также в Центре напомнили, что с 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК работает новая система, которая базируется на прозрачных процедурах и объективных оценках состояния здоровья личности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что прокуроры, незаконно оформившие инвалидность, вероятно, не уйдут от наказания. В Государственном бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по заместителю руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Сообщили, что он путём мошеннической схемы получал пенсию на основании противоправно установленной группы инвалидности.