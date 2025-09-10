При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух школьников Шаргородского лицея (п.1 ст. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Тот, кто, вероятно, убил детей в Винницкой области, оказался их учителем

Трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Злоумышленник, дождавшись идущих в школу детей, внезапно нанес им колото-резанные проникающие ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались при оказании неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся.

Личности потерпевших установлены. Это учащиеся 10 и 11 класса местного лицея.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под личным руководством руководителя Винницкой областной прокуратуры Олега Ткаленко.

Вероятный злоумышленник, совершивший дерзкое убийство двух подростков, задержан. Им оказался местный житель 2002 года рождения, их бывший учитель.

Проводятся неотложные следственные действия.

Готовится уведомление о подозрении и ходатайстве о применении к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Местные медиа пишут, что мужчина вроде бы преподавал физкультуру и имел конфликт с убитыми подростками.

