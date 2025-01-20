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TikTok предлагает украинцам работу: чем опасно предложение

Украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме

сегодня, 17:51
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Кречмаровская Наталия

На днях в мессенджере Viber в очередной раз фиксируется волна мошеннических сообщений. На этот раз украинцам предлагают работу, однако мошенники похищают персональные данные и получают доступ к счетам.

TikTok предлагает украинцам работу: чем опасно предложение

Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что пользователям поступают сообщения якобы от отдела кадров TikTok, обещающих высокие заработки в условиях онлайн-сотрудничества. В тексте также предлагают перейти по ссылке для получения бонуса или связи через WhatsApp.

“В любом случае не переходите по ссылкам в таких сообщениях и не предоставляйте свои личные данные. Если вы получили подобное уведомление, блокируйте отправителя и сообщайте о мошенничестве в службу поддержки мессенджера. Цель подобных кампаний – похищение персональных данных и доступа к счетам пользователей”, — объяснили в ЦПД.

Напомним, что масштабная схема присвоения квартир действовала в Киеве. Как писал портал "Комментарии", злоумышленники даже пользовались услугами нотариусов в Харькове. В Киевской городской прокуратуре рассказали о подробностях незаконных действий, совершенных злоумышленниками в 2023 году.

Отмечается, что злоумышленница вместе с сообщниками, выдававшими себя за владельцев чужих квартир, у частных нотариусов в г. Харькове засвидетельствовали доверенности, в соответствии с которыми владельцы предоставляли право распоряжаться их недвижимостью в столице. На основании оформленных доверенностей, в мае 2023 года, женщина, по предварительному сговору с другим участниками мошенничества, "приобрела" квартиру в Дарницком районе Киева у своего сообщника.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13064
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