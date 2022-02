В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО)

Журналисты популярного в Америке медиа The New York Times подготовили яркий фоторассказ о том, как живут наши соотечественники во времена возможной агрессии с РФ на украинскую территорию.

Украина в объективе Брендана Хоффмана из The New York Times (фото: instagram.com/nytimes)

Проект был обнародован в социальных сетях, автор фотографий – известный фотограф-документалист Брендан Хоффман.

"The New York Times отправилась в путешествие, чтобы показать, что значит быть украинцем в момент национальной опасности", – именно так подписаны фотографии.

Сотрудники издания рассказали, что они преодолели расстояние в 560 миль по Днепру. Побывали в Киеве, Черкассах, Днепре, Запорожье и Херсоне и убедились, что жители Украины "объединены чувством совместной борьбы".

Но и на этот раз в этой хорошей истории присутствует момент небольшого спора.

По замыслу, американские корреспонденты написали подводку, сопровождающую этот иллюстрированный фотопроект The New York Times. В нем главная украинская артерия — река Днепр названа по русскому варианту произношения — Днепр.

Поэтому возмутились фолловеры этого издания.

"What is Dnieper? Did you mean Dnipro?" (Что такое Днепр? Вы имели в виду Днепр?), "Not Dnieper. Dnipro", — пишут SMM-никам NYT пользователи.

Пока ошибку, допущенную в публикации, не исправили. Но американские журналисты должны учесть конкретные замечания украинцев.

Еще издание предлагает читателям Украины несколько ярких фото, автор которых — документалист Брендан Хоффман, удостоверяет, что главное сегодня для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире. Видео с киевского Майдана Незалежности подписали "включением из Москвы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!