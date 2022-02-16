logo

BTC/USD

43604.22

ETH/USD

3072.98

LTC/USD

126.10

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО)

Брендан Хоффман показал, как живут сегодня люди в Украине

сегодня, 18:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Журналисты популярного в Америке медиа The New York Times подготовили яркий фоторассказ о том, как живут наши соотечественники во времена возможной агрессии с РФ на украинскую территорию.

В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО)

Украина в объективе Брендана Хоффмана из The New York Times (фото: instagram.com/nytimes)

Проект был обнародован в социальных сетях, автор фотографий – известный фотограф-документалист Брендан Хоффман.

"The New York Times отправилась в путешествие, чтобы показать, что значит быть украинцем в момент национальной опасности", – именно так подписаны фотографии.

Сотрудники издания рассказали, что они преодолели расстояние в 560 миль по Днепру. Побывали в Киеве, Черкассах, Днепре, Запорожье и Херсоне и убедились, что жители Украины "объединены чувством совместной борьбы".

Но и на этот раз в этой хорошей истории присутствует момент небольшого спора.

По замыслу, американские корреспонденты написали подводку, сопровождающую этот иллюстрированный фотопроект The New York Times. В нем главная украинская артерия — река Днепр названа по русскому варианту произношения — Днепр.

Поэтому возмутились фолловеры этого издания.

"What is Dnieper? Did you mean Dnipro?" (Что такое Днепр? Вы имели в виду Днепр?), "Not Dnieper. Dnipro", — пишут SMM-никам NYT пользователи.

Пока ошибку, допущенную в публикации, не исправили. Но американские журналисты должны учесть конкретные замечания украинцев.

Еще издание предлагает читателям Украины несколько ярких фото, автор которых — документалист Брендан Хоффман, удостоверяет, что главное сегодня для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 2
В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 3
В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 4
В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 5
В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 6
В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 7
В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 8
В The New York Times показали, как живут украинцы на фоне агрессии России: некоторые пользователи возмутились (ФОТО) - фото 9

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире. Видео с киевского Майдана Незалежности подписали "включением из Москвы".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CaAE15eOqEH/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!