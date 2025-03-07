Теракт в ТЦК планировали в Ровно: что известно о мотивах преступления

В Ровно женщина планировала совершить теракт в здании ТЦК – целью преступления было желание получить легкие деньги.

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В Офисе Генерального прокурора сообщили, что женщина в одном из Telegram-каналов диверсионного направления согласилась на предложение быстрого заработка. Представитель спецслужбы РФ предложил денежное вознаграждение за то, чтобы оно занесло сверток со взрывчаткой в Ровенский ТЦК и СП.

"Для выполнения задания женщина приехала в Ровно и провела разведку помещения РТЦК и СП. На следующий день она забрала в оговоренном с представителем РФ месте самодельное взрывное устройство, привела его в боевую готовность и пыталась доставить общественным транспортом в заказанное помещение. Активировать взрывчатку должен был представитель спецслужб РФ звонком на мобильный телефон, который был подсоединен к устройству”, — говорится в сообщении.

Женщина не смогла довести преступление до конца – помешали работники СБУ. Женщине, жительнице Винницкой области, сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и незаконном обращении с взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора сообщили, что женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", возник скандал из-за ненадлежащих условий содержания мобилизованных. Военные власти Киева и области отреагировали на жалобы и проверили сборные пункты военнообязанных Киевского городского и областного центров комплектования.



