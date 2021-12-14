Тепловой рекорд Арктики: ООН обеспокоен экстремальными изменениями климата

В прошлом году в сибирском городе во время длительной жары, вызвавшей тревогу по поводу интенсивности глобального потепления, был достигнут арктический температурный рекорд более 100 Фаренгейтов (38 градусов по Цельсию). Эти данные подтвердило агентство ООН во вторник, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина копает контрольную линию во время работ по тушению лесного пожара вблизи села Магарас в Якутии - Reuters

Верхоянск, где 20 июня 2020 года была достигнута рекордная температура, находится в 115 километрах (71 миля) к северу от полярного круга. Экстремальная жара вызвала лесные пожары в лесах и тундре на севере России, где даже вспыхнули обычно заболоченные торфяники, вызвав рекордные выбросы углерода.

"Возможно, и действительно вероятно, что в Арктическом регионе в будущем произойдут большие экстремальные явления", – говорится в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Агентство ООН начало расследование экстремальных погодных условий, поскольку изменение климата вызывает непревзойденные штормы и волны жары. Поскольку арктические записи являются новой категорией, данные необходимо сверить с другими записями в рамках энергичного процесса проверки с участием сети волонтеров.

Теперь этот рекорд является официальной записью во Всемирном архиве экстремальных погодных и климатических экстремальных значений, своего рода Книги рекордов Гиннеса по погоде, которая также включает сильнейший град и длинную молнию.

Агентство уже имеет категорию для Антарктики и должно создать новую для Арктики после рекордной температуры в 2020 году.

Комитет ВМО также проверяет другие потенциальные рекорды жары, в частности, в Долине Смерти в Калифорнии в 2020 году и на итальянском острове Сицилия в этом году.

Как сообщали ранее "Комментарии", более ста домов сгорело в результате лесного пожара, распространившегося на город Кастро на туристическом острове Чилое у южных границ Чили.

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