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Тело человека нашли вблизи границы с Румынией: кто и как мог погибнуть (ФОТО)

Сколько человек погибли при попытках незаконного пересечения государственной границы с начала войны

сегодня, 16:43
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Кречмаровская Наталия

Недалеко от границы с Румынией обнаружили останки человека и личные вещи. Информацию об обнаружении местными жителями недалеко от границы тела человека получили пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

Тело человека нашли вблизи границы с Румынией: кто и как мог погибнуть (ФОТО)

Фото ГПСУ

После получения сообщения на место прибыли охранники границы вместе с представителями ГСЧС.

Судя по состоянию тела, оно пролежало в лесу не один месяц. Рядом правоохранители обнаружили вещи и документы, из которых стало известно, что тело, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 года, жителю Черниговской области. Время и причину смерти установит экспертиза", – сообщили в пограничной службе.

Также отмечают, что учитывая место обнаружения мужчины и экипировки, которую он с собой имел, с большой долей вероятности можно сделать вывод, что он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.

“Напоминаем, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на западной границе зафиксировано более 40 случаев гибели людей при попытках незаконного пересечения государственной границы. Еще раз подчеркиваем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска – это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья”, — говорится в сообщении ГПСУ.

Тело человека нашли вблизи границы с Румынией: кто и как мог погибнуть (ФОТО) - фото 2
Тело человека нашли вблизи границы с Румынией: кто и как мог погибнуть (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на границе с Украиной может возникнуть новая угроза. И угрозу прогнозируют не только для Украины, но и Европы. О чем говорится подробнее можно узнать по ссылке.




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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44720-v-ivano-frankivskij-oblasti-nepodalik-kordonu-z-rumuniyeyu-viyavleno-tilo-cholovika
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