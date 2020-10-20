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Telegram-канал Пальчевского взломали

У Пальчевского предупредили о недостоверных сообщениях в его Telegram-канале

сегодня, 16:37
Автор:

Станислав Молчанов

Оппоненты кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского с помощью хакеров взломали и захватили его Telegram-канал. Об этом сообщает пресс-служба Андрея Пальчевского.

Telegram-канал Пальчевского взломали

Согласно сообщению, хакеры заблокировали доступ и начали размещать недостоверную информацию, тем самым вводя общественность в заблуждение.

"В первом посте похищенного телеграмм-канала опубликован фейковый рейтинг кандидатов, где значительно лидирует действующий мэр столицы Виталий Кличко. Это дает все основания предполагать, что захват Telegram-канал является спланированной провокацией Кличко, — уверены в пресс-службе. — Стремительно растущий рейтинг Пальчевского в Киеве заставляет оппонентов паниковать, и они уже не стесняются таких грязных методов, как кража".

В сообщении говорится, что такие инциденты не помешают работе кандидата.

"Андрея Пальчевского и его команду не остановить грязными провокациями. Наоборот – это еще больше придает нам поддержки и силы идти к победе! 25 октября придите на выборы и сделайте свой правильный выбор. Проголосуйте за честность, проголосуйте за Киев и остановите его разворовывание! Победа Пальчевского – твоя победа!" – заявили в пресс-службе.


Напомним, эксперты рассказали, кто из кандидатов в пик избирательной гонки в Украине имеет больше шансов и почему.


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