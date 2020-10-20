Telegram-канал Пальчевского взломали

Оппоненты
кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского с помощью хакеров взломали и
захватили его Telegram-канал. Об этом сообщает пресс-служба Андрея Пальчевского.
Согласно
сообщению, хакеры заблокировали доступ и начали размещать недостоверную
информацию, тем самым вводя общественность в заблуждение.
"В первом посте
похищенного телеграмм-канала опубликован фейковый рейтинг кандидатов, где
значительно лидирует действующий мэр столицы Виталий Кличко. Это дает все основания
предполагать, что захват Telegram-канал является спланированной провокацией
Кличко, — уверены в пресс-службе. — Стремительно растущий рейтинг Пальчевского
в Киеве заставляет оппонентов паниковать, и они уже не стесняются таких грязных
методов, как кража".
В сообщении
говорится, что такие инциденты не помешают работе кандидата.
"Андрея
Пальчевского и его команду не остановить грязными провокациями. Наоборот – это
еще больше придает нам поддержки и силы идти к победе! 25 октября придите на
выборы и сделайте свой правильный выбор. Проголосуйте за честность,
проголосуйте за Киев и остановите его разворовывание! Победа Пальчевского –
твоя победа!" – заявили в пресс-службе.
Напомним, эксперты
рассказали, кто из кандидатов в пик
избирательной гонки в Украине имеет больше шансов и почему.
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