Тайна катастрофы: выживший пассажир рассказал, что на самом деле произошло в самолете

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром в среду в аэропорту Актау на казахстанском побережье Каспийского моря. Машина упала на землю и загорелась. Один из выживших после авиакатастрофы пассажиров рассказал, что происходило на борту самолета.

Пассажир разбившегося в Казахстане самолета

Один из пассажиров самолета Embraer 190 Субхонкул Рахимов сообщил, что самолет трижды пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, однако якобы из-за сильного тумана борту не позволили приземлиться на территории РФ.

"В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я не сказал бы, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом улетела", — рассказывает пассажир.

После взрыва Рахимов сразу потянулся к спасательному жилету, но обнаружил, что в нем была пробоина.

"Жилет взял, смотрю: в жилете дыра — осколком пробило", — добавил пассажир.

Сразу после падения самолета Росавиация назвала причиной крушения "столкновение с птицами". Однако после сообщений, что на борту слышали взрыв, российские пропагандисты начали заявлять, что в самолете якобы взорвался баллон.

После того, как в сеть попали видео с повреждениями самолета, а также ранеными пассажирами и экипажем в украинском Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет сбила российская ракета. Впоследствии источники в азербайджанском правительстве подтвердили эту информацию, указывая, что самолет повредила российская система ПВО. После аварии пилотам было отказано в аварийной посадке и приказано лететь через Каспийское море в Казахстан. Считается, что при полете у самолета не работали системы GPS-навигации.

На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, среди которых граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на авиакатастрофу в Казахстане.