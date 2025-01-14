Танкер Eagle S планировал перерезать больше подводных кабелей

Финляндия заявила, что подозреваемый в перерезке подводных кабелей в Балтийском море нефтяной танкер Eagle S планировал повредить большее количество подводных коммуникаций, в том числе силовой кабель Estlink1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией.

Танкер Eagle S. Фото из открытых источников

26 декабря Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S. Он подозревается в повреждении эстонско-финской линии электропередачи Estlink 2, а также четырех телекоммуникационных кабелей. Повреждения были произведены благодаря якорю, который тянули более 100 км по морскому дну.

Представитель Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи считает, что команда танкера Eagle S могла планировать другие диверсии в Балтийском море, потому что была задержана вблизи второго кабеля питания Estlink1 и газопровода BalticConnector.

"Существовала бы мгновенная опасность, что другие кабели или трубы, связанные с нашей критически важной подводной инфраструктурой, могли быть повреждены", — сказал Лохи, возглавивший следствие по делу танкера Eagle S.

По его словам, после допросов девять из 24 членов экипажа рассматриваются как подозреваемые в резке подводных кабелей, в частности, это капитан судна – грузин и члены экипажа, состоящие из граждан Индии и Грузии.

"Мы заслушали и допросили экипаж, и на этот момент у нас есть девять членов экипажа как подозреваемые. Они находятся под запретом на поездки, связанные с этим, чтобы обеспечить расследование", — сказал Лохи.

По его словам, основными подозреваемыми являются те члены экипажа, которые имеют доступ к навигации танкера и совершению операций с якорем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели.

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