Такое бывает только в Украине: у завхоза Нацполии клуб отдыха с бассейном под Киевом (ВИДЕО)

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Об этом сообщают журналисты "Bihus.Info".

Как сообщает источник, бизнес-проект финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал. Сам же Наумов постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса. Но журналистов Наумов уверял, что "никакого отношения" к NAVY не имеет.

Хотя на следующий день полицейский чиновник написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, получивший деньги из семейного бюджета.



По данным госреестра юрлиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 миллиона гривен.

При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен.







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