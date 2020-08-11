Такое бывает только в Украине: у завхоза Нацполии клуб отдыха с бассейном под Киевом (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Об этом сообщают журналисты "Bihus.Info".
Как сообщает источник, бизнес-проект финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал. Сам же Наумов постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса. Но журналистов Наумов уверял, что "никакого отношения" к NAVY не имеет.
Хотя на следующий день полицейский чиновник написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, получивший деньги из семейного бюджета.
По данным госреестра юрлиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 миллиона гривен.
При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен.
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