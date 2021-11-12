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Сжег заживо: студент признался в убийстве своей бабушки во время игры "Правда или действие"

Студент устроил пожар в доме 94-летней женщины, которая была больна деменцией

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Несовершеннолетний житель из Великобритании совершил поджог в доме, где жила его бабушка. О том, что он причастен к ее смерти, он признался, как участник игры "Правда или действие". Также о том, что он причастен к убийству старушки, он рассказал на приеме в психоаналитика. Еще сказал об этом своему неродному отцу. Тот написал заявление в местную полицию. Об этом информирует медиа Sky News .

Сжег заживо: студент признался в убийстве своей бабушки во время игры "Правда или действие"

Друзья отказывались поверить словам студента (фото из открытых источников)

В 2018 году 94-летняя британка Мэри Грегори стала жертвой пожара, вспыхнувшего в ее доме. Полицейские, которые расследовали этот инцидент, посчитали, что возгорание произошло из-за выпавшей из рук старушки сигареты. Потому дело не расследовали, а смерть британки списали на несчастный случай.

Однако страшную правду обнаружил внук усопшей. Он был участником игры "Правда или действие" и назвал истинную причину смерти родственницы. Юноша признал, что она ушла из жизни по его вине, потому что он зажег шторы в доме. Парень объяснил свой поступок тем, что сочувствовал старухе и потому хотел ускорить ее мучения, потому что бабушка была больна деменцией.

Когда про этот поступок несовершеннолетнего пасынка узнал пасынок, он пошел с заявлением к сотрудникам полиции.

Полицейские возобновили расследование случившегося три года назад и арестовали несовершеннолетнего британца. Нашли и доказательства его вины. В частности, подробный план проживания ближайшей родственницы. Также в компьютере сохранились удивительные записи обвиняемого. Юноша, в частности, интересовался, отвечает ли несовершеннолетний гражданин за совершенное убийство.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США студентка погибла во время соревнований по поеданию хот-догов .


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Источник: https://news.sky.com/story/tiernan-darnton-student-guilty-of-murdering-step-grandmother-after-truth-or-dare-game-confession-12466055
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