Владелец косметической империи умер: он оставил после себя огромное состояние

На 93 году жизни умер Леонард Лаудер, который был сыном основателей всемирно известной косметической империи Estée Lauder. Под его руководством семейная компания превратилась в одного из лидеров глобальной индустрии красоты. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Лаудера оценивалось в 15,6 миллиарда долларов.

Леонард Лаудер. Фото: wwd.com

Леонард Лаудер скончался 14 июня 2025 года. О смерти миллиардера и руководителя Estée Lauder сообщил его сын Уильям Лаудер, действующий председателем совета директоров компании.

"Мой отец неустанно работал на протяжении всей жизни, чтобы построить и трансформировать индустрию красоты, став пионером многих инноваций, тенденций и практик, являющихся основой отрасли сегодня", — сказал Уильям Лаудер.

Леонард Лаудер родился в Нью-Йорке в еврейской семье и с юных лет был вовлечен в дело родителей. В 25 лет он официально присоединился к семейному бизнесу, который тогда имел годовой оборот менее 1 миллиона долларов и несколько работников в компании. Благодаря его стратегическому мышлению и смелым решениям, Estée Lauder стала гигантом индустрии моды.

Среди знаковых достижений Лаудера стали вывод компании на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 1995 году, расширение на рынки Азии и Европы, запуск исследовательско-разрабатывающей лаборатории и создание глобального портфеля брендов. Компания представлена ​​в 150 странах и демонстрирует годовой объем продаж более 15 миллиардов долларов. Сегодня в группу Estée Lauder входят Clinique, La Mer, MAC Cosmetics, Bobbi Brown, The Ordinary и многие другие.

Лаудер запомнится не только как бизнесмен, но и как меценат. В 2013 году он передал Метрополитен-музею в Нью-Йорке свою коллекцию кубистического искусства стоимостью 1 миллиард долларов. Также активно поддерживал исследование рака, в частности, как почетный председатель совета Фонда исследования рака молочной железы.

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