Священник избил ТЦК топором
commentss НОВОСТИ Все новости

Священник избил ТЦК топором

В Черкассах во время проверки документов мужчина с топором и газовым баллончиком напал на военных, после чего был задержан.

11 сентября 2025, 19:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Черкассах во время проверки военно-учетных документов произошел инцидент с мужчиной, который находился в розыске и совершил нападение на военнослужащих.

Священник избил ТЦК топором

Избиение ТЦК

По официальным данным, 11 сентября на улице Нарбутовской совместный патруль – военнослужащие Черкасского ОМТЦК и СП вместе с полицейскими – остановил мужчину, чтобы проверить его документы. Однако тот отказался представляться и предоставлять какие-либо удостоверения, после чего начал вести себя агрессивно.

Во время конфликта гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился топор. Он нанес ею два удара одному из военных в голову. В момент задержания нападавший применил газовый баллончик, распылив его в лицо другому военнослужащему.

После задержания на место происшествия прибыли скорая помощь и следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина находился в розыске. При нем обнаружили топор, газовый баллончик и предмет, похожий на пистолет.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР и привлечении задержанного к уголовной ответственности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Польские военные будут проходить учения по противодействию беспилотникам.
Глава государства отметил, что Украина предложила помощь Польше, ведь системы Patriot не предназначены для отражения атак дронов. Они эффективны против баллистических ракет, однако применять дорогостоящие ракеты для уничтожения дешевых беспилотников — нецелесообразно.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0guuDvBm5ci3JqX84qnXNHVV5XbjbNTBCW9d3F2tkzSsR4fNG8ty7uPYAcmm9qBKsl&id=100064930050291
