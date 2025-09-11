Священник избил ТЦК топором

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Черкассах во время проверки военно-учетных документов произошел инцидент с мужчиной, который находился в розыске и совершил нападение на военнослужащих.
Избиение ТЦК
По официальным данным, 11 сентября на улице Нарбутовской совместный патруль – военнослужащие Черкасского ОМТЦК и СП вместе с полицейскими – остановил мужчину, чтобы проверить его документы. Однако тот отказался представляться и предоставлять какие-либо удостоверения, после чего начал вести себя агрессивно.
Во время конфликта гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился топор. Он нанес ею два удара одному из военных в голову. В момент задержания нападавший применил газовый баллончик, распылив его в лицо другому военнослужащему.
После задержания на место происшествия прибыли скорая помощь и следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина находился в розыске. При нем обнаружили топор, газовый баллончик и предмет, похожий на пистолет.
Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР и привлечении задержанного к уголовной ответственности.