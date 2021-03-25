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Главная Новости Общество происшествия Суэцкий канал замер: пробка из-за огромного судна продолжается третий день (ФОТО, ВИДЕО)
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Суэцкий канал замер: пробка из-за огромного судна продолжается третий день (ФОТО, ВИДЕО)

Контейнеровоз Ever Given, почти такой же длины, как Empire State Building, сел на мель

сегодня, 18:12
Автор:

Таисия Ерохина








Смещение огромного судна Ever Given, который вот уже третий день блокирует движение на Суэцком канале, может занять от нескольких дней до недель. Тем временем пробка из-за контейнеровоза усиливается. Об этом передает CNN.

Суэцкий канал замер: пробка из-за огромного судна продолжается третий день (ФОТО, ВИДЕО)

Фото из открытых источников

Эксперты по судоходству полагают, что на освобождение 224000-тонного судна, которое заклинило в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных водных путей в мире со вторника, могут потребоваться дни или даже недели.


400-метровый контейнеровоз Ever Given, почти такой же длины, как Empire State Building , сел на мель 23 марта из-за ветра и песчаной бури. Такие погодные условия ухудшили видимость и навигацию, сообщило Управление Суэцкого канала (SCA).

Сегодня утром попытались спустить судно на воду, но безуспешно. Еще одна попытка будет предпринята позже сегодня же, 25 марта.

По данным SCA, по крайней мере 160 судов, перевозящих жизненно важное топливо и грузы, ждут возможности пройти через заблокированный водный путь.

SCA официально приостановило движение по водному пути, поскольку продолжаются попытки "расшевелить" судно, блокирующее один из самых загруженных торговых маршрутов в мире.

Суэцкий канал замер: пробка из-за огромного судна продолжается третий день (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Суэцкий канал замер: пробка из-за огромного судна продолжается третий день (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Суэцкий канал замер: пробка из-за огромного судна продолжается третий день (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Суэцкий канал замер: пробка из-за огромного судна продолжается третий день (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5

Контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров продолжает блокировать транзит в обоих направлениях через ключевой судоходный канал.

"Нет другого решения, кроме подкопа вокруг корабля, что и делается сейчас с использованием египетских земснарядов. Но проблема в том, что почва в этом районе каменистая, что ломает оборудование", — рассказал источник в SCA.

Рассматривается возможность выгрузки топлива на борт судна, но такой ход может привести к опрокидыванию контейнеровоза.

Отметим, что около 30% мирового объема морских контейнеров ежедневно проходит через Суэцкий канал протяженностью 193 км, что составляет около 12% от общего объема мировой торговли всеми товарами.

Некоторые судоходные компании могут быть вынуждены перенаправить суда вокруг южной оконечности Африки, что добавит около недели к пути.

Напомним, появилось впечатляющее видео извержения вулкана в Исландии.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-blockage-intl-hnk/index.html#:~:text=The%20huge%20vessel%20ran%20aground,world's%20most%20important%20trade%20routes.&text=The%20SCA%20has%20officially%20suspended,the%20world's%20busiest%20tra
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