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Суд вынес Ефремову еще один запрет

Ночные прогулки теперь под запретом

сегодня, 17:53
Автор:

Владимир Лавский

Суд не разрешил Ефремову прогулки под домашним арестом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

Адвокат Михаила Ефремова пытался выпросить у судьи еще одну поблажку, ссылаясь на слабое здоровье подзащитного. По его словам, Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью лёгких, его жизни угрожает опасность. Ну и попутно пожаловался, что потерпевшие требуют около 16 млн рублей, хотя в деле пока один иск на 6.5 млн

Суд вынес Ефремову еще один запрет

Сам актер сетовал, что в квартире нечем дышать и обещал гулять только во дворе. На заседание Ефремов не пришел, сославшись на плохое самочувствие.

Как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Ефремов сейчас не может выйти из квартиры.

Друзья артиста рассказали, что Ефремов сейчас “гуляет” по ночам: широко открывает окно в своей комнате и дышит воздухом, когда стемнеет, чтобы не привлекать внимание зевак.

"Можно сказать – гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически – на нем же браслет электронный", - анонимно делится переживаниями приятель артиста. 



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