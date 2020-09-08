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Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП

Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы

сегодня, 11:46 comments605
Автор:

Владимир Лавский

Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло восьмого июня. Об этом сообщает RT. 

Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП

"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — начала читать приговор судья Елена Абрамова.

Как ранее, сообщали "Комментарии",  прокуратура просила актеру 11 лет содержания под стражей. 

Гособвинитель говорит, что смягчающие обстоятельства - малолетние дети, госнаграды, плохое состояние здоровья, благотворительная деятельность актера - Ефремову вряд ли помогут.

“Первыми шагами к исправлению является признание вины и раскаяние. Мы этого не увидели”, - говорит прокурор, которая убеждена, что без изоляции актер не справится", - считает гособвинитель. 

Сам Ефремов свою вину не признает. 

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем – оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", – заявил в суде актер, добавив, что виноват лишь в пьянстве.



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