Суд по убийству Фарион: что известно

По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 12 января 2025 года включительно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

Ирина Фарион. Фото из открытых источников

Мужчина был задержан в Днепре по месту жительства в июле этого года и с тех пор находится под стражей.

Напомним, ему инкриминировано умышленное убийство общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Автограф Фарион продают вдвое дороже подписи Ким Кардашьян

В Интернете появилось предложение по продаже автографа Ирины Фарион – языковеда, профессора и блоггерши, убитой 19 июля этого года. Об этом сообщает Коммерсант Украины, информирует портал "Комментарии".

Предложение появилось на одном из сайтов, позиционирующих себя специализированной площадкой по продаже автографов известных людей, оформленных как произведение искусства. Предмет продажи, по информации на сайте — книга языковеда "Языковая норма: уничтожение, поиск, восстановление", которая оформлена в рамку и подписана рукой автора. Однако, судя по фото, похоже, что в рамке есть лишь фрагмент книги, какие-то газетные вырезки и лист бумаги, на котором, собственно, и находится подпись Фарион.

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Бывший народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения 19 июля. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. "Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", — написал Максим Козицкий в Telegram.