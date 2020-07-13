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Суд оставил Мангера под стражей

Апелляция главы Херсонского облсовета была отклонена

сегодня, 20:48
Автор:

Владимир Лавский
Суд оставил Мангера под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в фейсбуке. 

"Апелляционный суд оставил Мангера под стражей", - написано в сообщении. 

Напомним, Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на общественну активистку Екатерину Гандзюк. 

Меру пресечения Владиславу Мангеру не могли выбрать в течение трех дней. Еще 16 июня правоохранители ворвались в Херсонский кардиодиспансер и принудительно увезли оттуда подозреваемого. В реанимацию, по словам адвокатов, Мангер попал с сердечным приступом. Однако вскоре киевские врачи подтвердили, что принимать участие в судебном заседании он может. 

Несколько раз заседание переносили из-за ходатайств адвокатов. В частности, те дважды пытались поменять судью. Решение по избранию меры пресечения судьи смогли огласить только сегодня ночью. Как и просили прокуроры, Мангера взяли под арест. Адвокаты такое решение комментировать не стали. Сразу же после заседания они ушли через черный ход суда. Напомним, что сам Владислав Мангер себя виновным не считает. А накануне заявил, что все доказательства против него, которые предъявляют прокуроры, - сфальсифицированы.  

Как ранее сообщали "Комментарии", общественные активисты требовали у Зеленского ответа, кто же заказал Катю Гадзюк. 


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