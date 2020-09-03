Суд наложил арест на танкер Delfi. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

"Руководствуясь ст.136, 137, 140, 141, 234 Хозяйственного процессуального кодекса, суд постановил удовлетворить заявление ООО" АМПУ "в лице Администрации Одесского морского порта от 31 августа 2020 об обеспечении иска - наложить арест на имущество компании - судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения или удаления ГП "АМПУ" или другими лицами по поручению последнего", - говорится в постановлении, вынесенном судьей Ириной Малярчук.

Фото: cfts.org.ua

В документе, также сообщается, что должником является компания MISTER DRAKE PC, страна регистрации - Великобритания. Представитель компании в Украине - Юрий Голиков.

Постановление вступило в силу 1 сентября 2020 года. Принудительное исполнение решения может осуществляться в сроки, определенные ст.12 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Рассмотрение дела по взысканию убытков с владельца танкера Delfi в сумме 2 млн 355 тыс. 698 грн назначено на 23 сентября.

Известно, что в ночь с 21 на 22 ноября судно село на мель у побережья Одессы, экипаж были эвакуированы. Все попытки поднять судно заканчивались неудачей вплоть до 26 августа. 26 числа прошлого месяца специалисты ООО "Краншип" поставили судно на ровный киль. Продолжается подготовка к транспортировке аварийного судна с пляжной зоны Одессы.

Владелец судна должен быть компенсировать расходы, связанные с последствиями аварии, в т.ч. и с нанесением вреда окружающей среде из-за утечки нефтепродуктов из поврежденного трюма.

"Готовится иск в суд о компенсации причиненного вреда, который основывается на соответствующих актах Госэкоинспекции, сотрудники которой осуществляли анализ отобранных проб морской воды в районе пляжа "Дельфин", в которой после утечек нефтепродуктов с борта судна были зафиксированы значительные превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов", - отмечает Максим Куцый, руководитель ОГА.

Ранее "Комментарии" сообщали , что неподалеку от затонувшего танкера Delfi в Одессе нашли мертвого дельфина.

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