Страшный пожар на курорте в Турции: известно о гибели 66 человек

Во вторник в пожаре на горнолыжном курорте в турецких горах Болу погибли 66 человек, а гости в панике выпрыгивали из окон посреди ночи. Об этом пишет Reuters.

Пожарные тушат пожар в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, Турция, 21 января 2025 г. REUTERS/Mert Ozkan

Министр здравоохранения Кемаль Мемисоглу сообщил, что около 51 человека получили ранения на горнолыжном курорте Карталкая на северо-западе Турции.

Ранее власти сообщили, что пожар начался около 3:30 (00:30 GMT) на этаже ресторана 11-этажной гостиницы Grand Kartal.

Несколько пожарных машин окружили обгоревшее здание, а белые простыни связаны вместе и свешивались из одного окна верхнего этажа, куда гости пытались скрыться.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что голливудская актриса трагически погибла во время пожара в Лос-Анджелесе. 95-летняя актриса Делис Карри, известная по фильмам "Братья Блюз" и "Десять заповедей", скончалась в своем доме в Альтадене. Ее останки нашли в имении, которое полностью уничтожило пожар, бушующий в Калифорнии. Таким образом, голливудская актриса стала еще одной жертвой пожаров, которые опустошают Лос-Анджелес.

12 января правнучка актрисы Делис Келли подтвердила смерть Делис Карри в Facebook. Это произошло после того, как останки 95-летней женщины были идентифицированы коронером.

"Около часа назад коронер подтвердил, что ее останки действительно были найдены на территории. Она повлияла на мою жизнь многими способами. Эта потеря стала сокрушительной", — написала Келли.

Как сообщают американские СМИ, 7 января Келли отвезла свою прабабушку из больницы и доставила ее домой, не зная о предстоящей катастрофе. На следующее утро правнучка пыталась проверить, хорошо ли с ее прабабушкой, ведь на телефон пришло сообщение, что в ее доме исчезла электроэнергия. Женщина уехала в Делис Карри, но ее остановил полицейский, который сообщил, что дом прабабушки полностью сгорел. Офицер предложил женщине пойти в общественный центр Пасадены, куда были направлены переселившиеся из-за пожара жители. Однако прабабушки там не было. Прежде чем официально узнать о смерти Делис Карри, Келли в Eyewitness News рассказала, что "все еще молится о чуде", но "честно говоря, мы не очень надеемся, что она все еще с нами".

Голливудская актриса Делис Карри стала одним из по меньшей мере 24 человек, погибших в пожарах в Лос-Анджелесе.

Голливудская актриса Делис Карри стала одной из по меньшей мере 24 человек, погибших в пожарах в Лос-Анджелесе.