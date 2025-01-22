Страшное ДТП произошло в Ровенской области: сбили мать с младенцем, он выпал из коляски

Предварительно установлено, что вчера, 21 января, около 16:45 в Вараше Ровенской области на улице Парковой водитель автомобиля Dacia, 49-летний житель Вараша, допустил наезд на 32-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному детской коляской. От удара младенец выпал из коляски. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Смертельное ДТП в Ровенской области

Ребенок был госпитализирован в реанимацию. Впрочем, жизнь мальчика, которому исполнилось всего месяц, спасти медикам не удалось: ориентировочно через час он умер.

Женщина предварительно не травмировалась, но ее еще обследуют медики.

Водитель легковушки в соответствии с обследованием был трезв. Он объяснил, что отвлекся на телефонный звонок.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Казахстане почти 100 авто попало в ДТП. В массовое ДТП на автотрассе "Астана — Щучинск" попали 95 автомобилей, проезд ограничен. О ЧП сообщили в пресс-службе КазАвтоЖол (национальный оператор автодорог), пишет Sputnik Казахстан.

"ДТП произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153 километре республиканской трассы "Астана-Петропавловск", в районе села Жанаталап", — отмечается в сообщении. Известно, что утром 3 января на этом участке ограничивали движение, но в 12:30 его возобновили. На месте происшествия работали сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол". На месте были задействованы 22 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 2 трактора.