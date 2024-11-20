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Страшная трагедия: в результате пожара погибли трое маленьких детей

Страшный пожар произошел в Ровенской области

20 ноября 2024, 15:17
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Недилько Ксения

Произошло это в селе Певжа Дубенского района. До прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения, пострадавших из-за пожара в доме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Страшная трагедия: в результате пожара погибли трое маленьких детей

Иллюстративное фото

Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. К сожалению, двоих спасти не удалось. Ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу.

Пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины возникновения устанавливаются.

Страшная трагедия: в результате пожара погибли трое маленьких детей - фото 2
Страшная трагедия: в результате пожара погибли трое маленьких детей - фото 3
Страшная трагедия: в результате пожара погибли трое маленьких детей - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшная трагедия произошла в Харьковской области: погибла семья с четырьмя детьми

Частный жилой дом загорелся в поселке Песочин Харьковского района, огонь охватил площадь в 150 кв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели во время тушения обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Один ребенок пострадал. Также из горящего дома спасли котика. Чрезвычайные работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар был ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются специалистами.

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В селе Лесничье Бершадской громады Винницкой области загорелся жилой дом. Еще до прибытия спасателей одного из мужчин, 1982 г.р., скорая доставила в больницу, он получил ожоги. Во время ликвидации чрезвычайники обнаружили тела 72-летней женщины и 52-летнего мужчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Через несколько часов огонь унес жизни еще одного человека в селе Гавришевка Литинской громады. Там 52-летний мужчина погиб из-за несоблюдения правил монтажа нагревательных печей. "Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Огонь быстро лишает жизни. Будьте осторожны", – отмечают спасатели.



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