kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

17467.79

ETH/USD

474.78

LTC/USD

72.92

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Столкновения в Киеве: протестующие попытались прорваться к Раде (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Столкновения в Киеве: протестующие попытались прорваться к Раде (ВИДЕО)

Предприниматели вышли с протестом и требуют отменить карантинные ограничения для малого бизнеса

сегодня, 17:15
Автор:

Таисия Ерохина

Под Верховной Радой Украины, где сегодня проходит акция протеста предпринимателей "Право на працю", начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Столкновения в Киеве: протестующие попытались прорваться к Раде (ВИДЕО)

Фото: Радио Свобода

Ситуация обострилась после того, как парламент не смог отменить карантин выходного дня и не поддержал отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП. Участники акции протеста пытались прорваться в парламент.

Как сообщает МВД, участники массовых мероприятий начали ломать забор, чтобы пройти на охраняемую территорию.

"Чтобы восстановить правопорядок правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Отметим, что к протестующим вышли народные депутаты, которые решили пообщаться с лидерами акции.

По данным Telegram-канала PavlovskyNews, после общения с нардепами участники акции начали возвращаться домой. Сообщается, что полиция не стала задерживать митингующих.

Напомним, Рада решила за неделю предупреждать украинцев об усилении карантинных мероприятий.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-policia-rada/30954969.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ