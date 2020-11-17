Столкновения в Киеве: протестующие попытались прорваться к Раде (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Под Верховной Радой Украины, где сегодня проходит акция протеста предпринимателей "Право на працю", начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Фото: Радио Свобода
Ситуация обострилась после того, как парламент не смог отменить карантин выходного дня и не поддержал отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП. Участники акции протеста пытались прорваться в парламент.
Как сообщает МВД, участники массовых мероприятий начали ломать забор, чтобы пройти на охраняемую территорию.
Отметим, что к протестующим вышли народные депутаты, которые решили пообщаться с лидерами акции.
По данным Telegram-канала PavlovskyNews, после общения с нардепами участники акции начали возвращаться домой. Сообщается, что полиция не стала задерживать митингующих.
Напомним, Рада решила за неделю предупреждать украинцев об усилении карантинных мероприятий.
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