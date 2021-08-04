Столичная полиция обезвредила «захватчика» Кабмина. Спецоперацию возглавил Крищенко

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Станислав Молчанов
Столичная полиция задержала мужчину, которые ворвался в здание Кабинета министров и угрожал взорвать гранату. В спецоперации принимал участие глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Фото: МВД
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает LIGA.net.
Андрей Крищенко на месте происшествия. Фото: МВД
Как отмечается, сразу же после получения информации была объявлена спецоперация, на место происшествия выехал глава столичной полиции Андрей Крищенко, а также группа бойцов спецподразделения КОРД. Нарушитель был задержан после 10-минутных переговоров.
Ранее СМИ опубликовали кадры, как мужчина с гранатой входит в здание правительства. На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он.
По данным СМИ, задержанным оказался ветеран АТО, предприниматель из Ирпеня Владимир Прохнич.
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