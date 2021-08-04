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Главная Новости Общество происшествия Столичная полиция обезвредила «захватчика» Кабмина. Спецоперацию возглавил Крищенко
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Столичная полиция обезвредила «захватчика» Кабмина. Спецоперацию возглавил Крищенко

Нарушитель был задержан после 10-минутных переговоров

сегодня, 15:25
Автор:

Станислав Молчанов

Столичная полиция задержала мужчину, которые ворвался в здание Кабинета министров и угрожал взорвать гранату. В спецоперации принимал участие глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Столичная полиция обезвредила «захватчика» Кабмина. Спецоперацию возглавил Крищенко

Фото: МВД

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает LIGA.net.

Столичная полиция обезвредила «захватчика» Кабмина. Спецоперацию возглавил Крищенко - фото 2

Андрей Крищенко на месте происшествия. Фото: МВД

Как отмечается, сразу же после получения информации была объявлена спецоперация, на место происшествия выехал глава столичной полиции Андрей Крищенко, а также группа бойцов спецподразделения КОРД. Нарушитель был задержан после 10-минутных переговоров.

Ранее СМИ опубликовали кадры, как мужчина с гранатой входит в здание правительства. На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он. 

По данным СМИ, задержанным оказался ветеран АТО, предприниматель из Ирпеня Владимир Прохнич.


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Источник: https://news.liga.net/incidents/video/mujchina-zashel-v-zdanie-kabmina-s-granatoy-i-ugrojaet-ee-vzorvat-video-18
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