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Столичная компания, продающая технику Apple, два года грубо нарушала закон: подробности

Компания два года скрывала информацию о реальной прибыли

сегодня, 16:44
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Кречмаровская Наталия

В столице компания продавала технику Apple, уклоняясь от уплаты налогов. В целом задолженность компании перед государством составила 10 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Столичная компания, продающая технику Apple, два года грубо нарушала закон: подробности

Техника Apple. Фото БЭБ

О подозрении в уклонении от уплаты более 10 млн грн налогов сообщили директору компании, который через собственную сеть магазинов продает технику Apple.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предприятия на протяжении двух лет не отразили реальную прибыль компании. Оплату товара принимали на счета различных подконтрольных ФЛП. Таким образом, снизили доход на сумму более 55 млн грн”, — сообщили в БЭБ.

По данным бюро, компания не уплатила в Государственный бюджет Украины более 10 млн грн налогов. Сумму нанесенного государству ущерба подтвердили выводами судебно-экономической экспертизы.

"Директору общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. К моменту объявления подозрения предприятие возместило сумму нанесенного ущерба в полном объеме”, — говорится в сообщении БЭБ.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины начато на основании аналитического продукта БЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и другую дорогостоящую технику пытались провезти через границу.

Так, в пункте пропуска "Шегини" были обнаружены два Apple iPhone 16 Pro Max на 512 Gb. Завезти смартфоны пыталась 40-летняя уроженка Львовской области.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-u-kyievi-zabezpechylo-vidshkoduvannia-10-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv-prodavtsem-tekhniky-apple
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