Стало известно почему мужчина убил украинскую беженку в США

Американские журналисты сообщили новые детали по делу об убийстве украинки Ирины Заруцкой. Подозреваемый Декарлос Браун имел значительное уголовное прошлое — он был осужден за вооруженное ограбление, кражи и взломы, в общей сложности фигурировал по 14 уголовным делам. Более пяти лет он провел в тюрьме, а после освобождения в 2020 году, по словам родственников, начал вести себя иначе.

Убийство украинки в США

Его сестра Трейси Браун рассказала CNN, что у брата диагностировали шизофрению, он страдал галлюцинациями и паранойей. В 2022 году он становился агрессивным и даже нападал на него. Мужчина неоднократно утверждал, что правительство якобы вживило ему чип.

По словам сестры, в день трагедии у Брауна произошел нервный срыв. Она передала его слова после ареста: на вопрос, почему он напал на женщину, мужчина ответил – "потому что она читала мои мысли".

