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Стало известно, каких действий ожидают от Илона Маска в Украине

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, обратит ли Маск внимание на пропаганду РФ

сегодня, 14:49
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Кречмаровская Наталия

После выборов президента США русские пропагандисты активизировали свои усилия. Каждый день в информационном пространстве распространяются ложные данные. Одним из таких случаев стало распространение картинки доллара. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили ситуацию, сообщает портал "Комментарии".

Стало известно, каких действий ожидают от Илона Маска в Украине

Фото из открытых источников

В Центре напомнили, что после завершения выборов президента США пропагандисты распространили скриншот поста Илона Маска в соцсети X с картинкой доллара, на которой Трамп показывает средний палец, и подписью, что "это последний доллар для Зеленского".

“В верифицированном аккаунте Маска не нашлось таких публикаций. Вероятно, скриншот оказался очередным подлогом, который распространяет российская пропаганда. Маск не отреагировал на этот случай, но не факт, что так будет всегда. Не исключено, что в скором будущем россияне начнут информационную войну уже против самого Маска. Оставить это без внимания он уже не сможет”, — говорится в сообщении.


Стало известно, каких действий ожидают от Илона Маска в Украине - фото 2


Напомним, что в сети российские пропагандисты разгоняют немало фейков. К примеру, сообщалось о якобы назначении Такера Карлсона пресс-секретарем Белого дома. “Ложь: бывший телеведущий Fox News, продвигающий российскую пропаганду, Такер Карлсон станет пресс-секретарем Белого дома. Такая новость облетела российские СМИ и соцсети со ссылкой на якобы пресс-релиз избранного президента США Дональда Трампа”, — говорится в сообщении Центра. Что не так с обнародованным документом, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытаются оправдать свои преступления, обвиняя украинских военных.




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Источник: https://spravdi.gov.ua/rosijskyj-informaczijnyj-front-nablyzhayetsya-do-rozvalu-dajdzhest-propagandy-za-12-lystopada-2024/
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