Стали известны подробности случившегося на стройке ЖК Taryan Towers

Причиной пожара на стройке стало точечное возгорание, которое не повредило конструкцию строящегося здания. Такую информацию опубликовал на своей странице в фейсбуке основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян.

"Возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, длилось около 15 минут и локализовано силами нашей службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждений здания нет", - пишет он.

Отдельно бизнесмен прокомментировал заявления о возгорании утеплителя: "В сториз на видео хорошо видно, что утеплитель является негорючим материалом. Загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания. По технологическому процессу эта гидроизоляция покрывается бетонной стяжкой, после чего она становится полностью закрытой от внешних воздействий. Возгорание произошло на том участке, где строители еще не приступили к покрытию гидроизоляции".

Мхитарян подчеркнул, что во всем мире здания любой значительной высоты тушат не пожарными кранами, а современными системами пожаротушения.

"В Taryan Towers мы используем лучшие мировые практики. В нашем проекте предусмотрена система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией и автоматика противопожарных систем, которые с запасом соответствуют государственным нормам и являются одними из самых передовых в нашей стране", - уверяет он.

Каждую секцию оборудуют тремя, вместо требуемых двух, лифтами транспортировки пожарных подразделений, незадымляемыми лестницами, а также предусмотрят спринклерную систему пожаротушения во всех зонах общего пользования. На каждом этаже предусмотрены средства индивидуальной защиты и пожарные гидранты, а также сигнализация и система мгновенного оповещения.

"Кто-то ищет сенсацию, но ничего страшного не произошло. Это возгорание закончилось не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден", - подытожил Мхитарян.

Напомним, вечером 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, его локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС.

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