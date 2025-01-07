Стали известны новые детали авиакатастрофы в Южной Корее: что нашли следователи

В конце декабря 2024 года в аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагическая авиакатастрофа самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, унесшая жизни 179 из 181 человека на борту. Расследование инцидента продолжается, и следователи обнаружили новую деталь — птичьи перья в двигателе разбитого самолета.

Авиакатастрофа в Южной Корее. Фото из открытых источников

Как сообщает информационное агентство Yonhap, столкновение с птицами рассматривается как одна из основных версий трагедии. Руководитель расследовательской группы Ли Сон Чола во время брифинга сообщил, что были найдены "несколько перьев" среди обломков двигателя. Пока проводятся тесты, чтобы определить вид птиц и то, как они могли повлиять на работу двигателей.

Также известно, что уже завершена расшифровка данных из кабины пилота, а "черные ящики", то есть регистратор данных полета, 6 января были перевезены в США двумя южнокорейскими следователями. Данные с поврежденного устройства будут восстановлены и проанализированы Национальным советом по безопасности транспорта США. Предварительный анализ информации, в частности проверка отказа двигателей, займет около пяти дней.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан стала одной из самых масштабных в истории Южной Кореи. Точные причины трагедии будут установлены по завершении расследования. Однако на фоне крушения министр транспорта Южной Кореи Пак Сан Ву заявил о своем решении подать в отставку, чувствуя "трудную ответственность за трагедию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему в аэропорту в Южной Корее была бетонная стена, в которую врезался самолет.

Также "Комментарии" писали о том, что проснулся выживший в авиакатастрофе в Южной Корее бортпроводник.



