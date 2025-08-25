Стала известна причина смерти опытной парашютистки с более чем 500 прыжками

Коронер в Великобритании обнародовал причину смерти 32-летней опытной парашютистки Джейд Дамарелл, которая имела более полутысячи успешных прыжков. Расследование подтвердило, что ее смерть была не случайностью, а самоубийством.

Джейд Дамарелл. Фото из открытых источников

27 апреля Джейд Дамарелл погибла во время прыжка с высоты более 4500 метров на территории шахты Шоттон в Великобритании. Вскрытие показало, что она умерла от "тупых травм", полученных при падении. Первоначально рассматривалась версия технической неисправности, но коронер Джереми Чипперфилд заявил, что признаков сбоя оборудования нет. После завершения расследования в июле коронер Лесли Гамильтон подтвердил, что смерть признана самоубийством.

Как выяснило следствие, в день до гибели Джейд совершила шесть прыжков. Однако во время последнего прыжка Дамарелл намеренно не раскрыла свой основной парашют и отключила автоматическое устройство, раскрывающее запасной купол при достижении критической высоты. Обычно она совершала прыжки с камерой, но на этот раз не взяла ее с собой.

Также на экране блокировки телефона она оставила инструкции по доступу к устройству, а также прощальное сообщение для семьи, где принесла извинения, поблагодарила за поддержку и предоставила финансовые детали распределения своих средств. Партнер Дамарелл и ее коллеги-парашютисты сообщили, что накануне пара разорвала отношения, что и могло стать толчком к самоубийству.

Семья парашютистки в заявлении указала, что хочет "говорить открыто и без стыда" об этой потере, чтобы способствовать формированию культуры поддержки людей с психическими расстройствами.

"Мы хотим, чтобы люди, которые находятся в глубоком горе, чувствовали, что их замечают и они могут обратиться за помощью без страха осуждения", – говорится в обращении семьи.

Если вы или кто-то из близких переживает кризис или имеет проблемы с психическим здоровьем, в Украине работает круглосуточная горячая линия Lifeline Ukraine по предотвращению самоубийств по номеру 7333.

