США разнесли катер с кокаином: подробности мощного удара

Соединенные Штаты Америки подтвердили ликвидацию еще одной лодки, которая якобы перевозила наркотики из Венесуэлы. Президент Дональд Трамп обнародовал видео атаки на своей странице в соцсети Truth Social, подчеркнув, что операция проводилась в международных водах.

США нанесли удар по катеру с наркотиками

Детали инцидента



По словам главы Белого дома, американские силы нанесли удар по судну, когда на его борту находились "подтвержденные наркотеррористы из Венесуэлы". В результате атаки были ликвидированы трое мужчин, причастных к наркоторговле. Ни один американский военнослужащий во время операции не пострадал.



Трамп в своем заявлении отметил:

"Эти жесточайшие картели наркоторговли представляют угрозу для национальной безопасности США, внешней политики и жизненно важных интересов нашей страны".





Серия ударов



Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Первый удар по катеру, который, по данным США, принадлежал наркокартелю, был нанесен в начале сентября. Тогда операция вызвала острую реакцию Каракаса: истребители Венесуэлы совершили демонстративный низкий пролет над находившимся в регионе американским военным кораблем.



Напряжение в Карибском бассейне



Ситуация вокруг Венесуэлы остается одной из самых горячих точек в Западном полушарии. Вашингтон обвиняет режим Николаса Мадуро в поддержке и "крошении" наркокартелей, которые транспортируют кокаин в США и Европу.



По данным CNN, американская администрация рассматривает возможность расширения операций, в том числе нанесения точечных ударов непосредственно по объектам на территории Венесуэлы. Такие шаги могут стать не только элементом борьбы с наркоторговлей, но и способом усиления давления на венесуэльские власти.



Геополитическое измерение



Аналитики отмечают, что действия США в Карибском бассейне обладают двойным эффектом: с одной стороны это демонстрация решимости Вашингтона в борьбе с международной наркоторговлей, с другой — прямой сигнал Мадуро о готовности Белого дома действовать жестче. Последующие шаги Соединенных Штатов могут привести к новому витку противостояния между Вашингтоном и Каракасом.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Apple обнародовала официальное заявление, в котором объяснила, почему пользователи могут замечать временные изменения в работе своих устройств после установки новых обновлений операционной системы. Речь идет как о производительности, так и об автономности батареи.



