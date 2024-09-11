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Спасатели сообщили о гибели коллеги: что произошло

О тяжелой потере сообщили спасатели Днепропетровщины

сегодня, 08:38
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Недилько Ксения

Во время выполнения работ по разминированию погиб 36-летний водитель-сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Кукла Анатолий Николаевич. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасатели сообщили о гибели коллеги: что произошло

"Анатолий находился в рядах ГСЧС с 2014 года. Его преданность делу, надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким! Царство Небесное и светлая память!" – написали в ведомстве.Спасатели сообщили о гибели коллеги: что произошло - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Одессе внезапно скончался 19-летний курсант

19-летний курсант Одесского государственного университета внутренних дел Артур Дидур умер во время игры в волейбол. О смерти курсанта сообщили в университете, отметив, что трагедия произошла 8 сентября.

"С глубокой грустью и скорбью извещаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура. Что именно произошло – читайте по ссылке.

Читайте также: Из-за короткого замыкания в доме погибли двое детей

Возгорание возникло вчера вечером в с. Купель Хмельницкого района. Горел жилой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В помещении пожарные обнаружили тела двоих детей 2016 и 2019 годов рождения. Что случилось – читайте по ссылке.



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