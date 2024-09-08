Советник министра по вопросам стратегических отраслей погиб в автомобильной аварии

8 сентября, трагически оборвалась жизнь советника министра по стратегическим отраслям, 28-летнего Ярослава Олейника. Вместе с супругой Ниной они попали в смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Советник министра Ярослав Олейник погиб в автомобильной аварии

Анна Гвоздяр, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей, сообщила о гибели своего коллеги в социальной сети Facebook. По её словам, Олейник был первым человеком в Министерстве, с кем она начала тесно работать, и отметила его вклад в развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов. Благодаря его усилиям, Украина сделала значительный шаг в использовании дронов на фронте.

“Ярослав был искренним и веселым человеком, что посвятила всю свою – к сожалению, очень недолгую – жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас. Для меня Локи стал первым коллегой в Министерстве, он многому научил меня, а я – его,”– написала Гвоздяр.

Александр Камышин, экс-министр, также выразил свои соболезнования, подчеркнув, что Ярослав Олейник был одним из первых, кто присоединился к обновленной команде министерства прошлым летом, перейдя туда непосредственно с линии фронта. Олейник ответственно подходил к вопросам взаимодействия с производителями дронов, что играло критическую роль в модернизации оборонной промышленности.

Мэр Тетиева Богдан Балагура выразил своё глубокое прискорбие, вспоминая Ярослава как настоящего профессионала и человека, истинно посвященного своему делу.

“Нет слов, чтобы описать эту трагедию, особенно осознавая, какую важную роль Локи играл в работе с беспилотниками и сколько он сделал для победы Украины ....Он был искренним, настоящим, профессиональным и человечным человеком”,– вспомнил городской голова.

Прощание с Ярославом Олейником состоится во вторник, в 12 часов в Михайловском соборе в Киеве.