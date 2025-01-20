Сотрудники ТЦК, вероятно пьяные, избили мужчину в Харькове: как это объяснили в терцентре

В Украине продолжают возникать случаи силовой мобилизации. Вероятно, такой случай произошел в Харькове — видео, на котором четверо мужчин в военной форме применяют силу к гражданскому мужчине в Харькове, распространяется в сети интернет. Свидетели инцидента сообщают, что работники ТЦК находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Иллюстративное фото

В Харьковском областном ТЦК и СП объяснили ситуацию тем, что мужчина сам спровоцировал военных.

На видео зафиксирована часть конфликтной ситуации между гражданином и военнослужащими группы оповещения.

“Эти обвинения военнослужащих абсолютно бездоказательны и не соответствуют действительности. Равно как ложные и голословные обвинения в том, что военнослужащие вроде бы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения”, — пояснили в ТЦК.

По версии терцентра, военные и правоохранитель остановили гражданина для установления личности и проверки военно-учетных документов. Однако мужчина начал неадекватно вести себя, внезапно применил перечный баллончик, направив его в лицо военнослужащего, а затем начал убегать.

Также в ТЦК рассказали, что при повторной попытке проверки документов и попытке задержать гражданин снова применил перечный баллон и начал громко кричать, упал на тротуар, чем имитировал совершение на него нападения, а после этого спектакля скрылся с места происшествия. Таким образом, к конфликтной ситуации привели противоправные действия именно гражданина, остановленного группой оповещения.

Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

Напомним, что в Харьковском областном ТЦК и СП, как писал портал "Комментарии", объяснили, почему военные "распускают руки".



