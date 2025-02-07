"Сотрудники ТЦК убили парня": что говорят в полиции

Полиция обнаружила в интернете информацию о якобы убийстве военнообязанного парня сотрудниками ТЦК в ходе "силовой мобилизации". Правоохранители прояснили ситуацию и нашли "убитого" живым и невредимым. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

В Харьковской области мобилизация идет спокойно, сотрудники ТЦК никого не убивали, утверждают в полиции. Фото: из открытых источников

Правоохранители отреагировали на информацию из соцсетей. Сообщалось, что 31 января около 8:00 возле магазина в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области полицейский офицер общины вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП будто бы пытались насильно мобилизовать молодого парня и нанесли ему телесные повреждения.

После этого человека якобы погрузили в служебный автомобиль и повезли в больницу, но по дороге парень умер.

Полиция в ходе проверки обнаружила, что офицер общины, о котором шла речь, в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП. Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийствах в поселке Краснопавловка, так же как и информации об обнаружении неопознанных тел или конфликтных ситуаций с работниками полиции или РТЦК и СП.

Более того, правоохранители разыскали якобы "убитого парня" и опросили его. Он сообщил, что в тот день у него на улице действительно проверили документы воинского учета. Он показал документі в приложении "Резерв+", и молодого человека отпустили.

"Конфликтов и фактов незаконного задержания он не подтвердил", — подытожили в полиции.

Портал "Комментарии" писал, что в ТЦК и СП планируется ввести обязательные правила обращения с военнообязанными. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. По его словам, эти нормы будут разработаны в течение февраля и доведены до всех военнослужащих ТЦК. Цель — предотвращение нарушений прав человека и снижение общественного недовольства. Ведь враг, по словам военного, любой инцидент вокруг мобилизации в Украине "масштабирует и нагнетает".

Представитель ВСУ также отметил необходимость искоренения из употребления таких слов, как "бусификация" и "людоловы", поскольку они являются частью российских информационно-психологических операций (ИПСО). Он подчеркнул, что хотя фраза "российская ИПСО" уже приобретает статус мема, подобные влияния незаметно становятся частью повседневной жизни.

В Сухопутных войсках начали разработку правил после того, как в Раду внесли законопроект об уголовной ответственности сотрудников ТЦК за "силовую мобилизацию" и другие нарушения. Как сообщали "Комментарии", законопроект вводит уголовную ответственность за нарушения и для работников ВЛК.