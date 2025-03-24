Сотрудники ТЦК похитили мужчину с ребенком в Херсонской области: что известно

В сети интернет распространяется видео, на котором якобы работники ТЦК и СП ппохитили мужчину с ребенком в Херсонской области. В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию и рассказали, зачем РФ распространяет очередные фейки.

Иллюстративное фото

В Центре рассказали, что видео фейковое – его распространил сайт российской сети Pravda в Чехии. Этот сайт распространяет дискредитационные материалы об Украине. Указали специалисты и признаки, указывающие, что видео фейковое. В ЦПД объяснили, что на видео невозможно идентифицировать лиц или место съемки, что является признаком фейковости, кроме того, персонажи на видео не выглядят естественно, а их поведение похоже на срежиссированное. Особенно, акцентировали специалисты, бросаются в глаза крупные планы с детской коляской.

"Цель этого вброса — дискредитировать работников ТЦК и СП и мобилизационный процесс в Украине. Сами же российские пропагандисты впоследствии начали его опровергать", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.













Специалисты отметили, что Россия создала сеть из 24 вебсайтов с общим названием Pravda. Сайты открыли для распространения своей пропаганды на страны Европы. Все вебсайты, как отмечают в ЦПД, зарегистрированы в России.

Напомним, что россияне, как писал портал "Комментарии", пытаются масштабировать свою пропаганду — к 80-летию победы над нацизмом в Кремле придумали очередную акцию, реализацию которой запустили по всему миру.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, чем занимаются российские дипломаты. Представители РФ по всему миру вручают медали и подарки от имени Путина. Награды получают выходцы из России. Награды вручают участникам Второй мировой войны, жителям блокадного Ленинграда и тому подобное, проживающим в разных странах.