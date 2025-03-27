Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией: в терцентре объяснили причину

В территориальных центрах комплектования часто опровергают информацию о незаконной мобилизации. Некоторые такие случаи разгоняют российские пропагандисты, чтобы посеять панику и сорвать мобилизационный процесс в Украине.

Фото портал "Комментарии"

В Ивано-Франковском ТЦК и СП рассказали, что в соцсети Telegram распространяется скандальное видео. Отмечается, что в нем якобы мобилизованный обвиняет военнослужащих одного из ТЦК и СП области в неправомерных действиях. Отмечается, что мужчину якобы мобилизовали, несмотря на его диагноз "эпилепсия".

"Видео должно было "залететь" в сеть Интернет, чтобы еще раз обвинить ТЦК и СП в незаконных действиях", — сообщили в областном терцентре.

В ТЦК отметили, что автор вброса не учел, как проводится обследование мужчин перед мобилизацией. Объясняется, что в военно-врачебную комиссию, которую проходят военнообязанные, входят медики. Также только комиссия после проведения обследования определяет диагноз, а потому и вывод: пригоден или нет к военной службе.

"В результате работы соответствующих специальных служб, которые изучали компрометирующее видео и его происхождение, стало известно, что это обычный вброс для дестабилизации ситуации в Украине и, в частности, в Ивано-Франковской области", — отметили в терцентре.

Напомним, что в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространяется видео и информация вроде бы на сборном пункте города Киева избили мобилизованного гражданина. В Киевском городском ТЦК и СП частично опровергли информацию. У мужчины не было официальных причин для оформления отсрочки.



