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Сотрудники ТЦК и полицейские устроили погоню на трассе Киев - Одесса: что произошло

На трассе преследовали предполагаемого уклониста

сегодня, 22:10
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Кречмаровская Наталия

В пятницу в сети интернет распространялось сообщение о том, что на автодороге М-05 Киев-Одесса полицейские и работники ТЦК устроили гонку. В патрульной полиции Одесской области объяснили ситуацию.

Сотрудники ТЦК и полицейские устроили погоню на трассе Киев - Одесса: что произошло

Иллюстративное фото

"Сегодня днем во время несения службы на дорожной станции патрульной полиции инспекторы остановили автомобиль Volkswagen. Проверив личность по базе ИННП, установили, что гражданин находится в розыске по ст. 210 (Нарушение правил военного учета) КУоАП. На место происшествия мы вызвали представителей РТЦК и СП”, – говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что во избежание административной ответственности, водитель внезапно начал движение автомобиля, подвергая опасности полицейских и сотрудников РТЦК и СП, и уехал с места остановки.

“Автомобиль удалось остановить на автодороге М-05 Киев – Одесса вблизи села Нерубайское. Водитель задержан. На гражданина патрульные
составили ряд административных материалов и передали его сотрудникам РТЦК и СП”, — подытожили в полиции.

Напомним, что в Харькове, как писал портал "Комментарии", произошел очередной скандал, к которому причастны работники ТЦК. В Харьковском областном терцентре объяснили, что женщина самая виновата, что ее вытолкали из помещения.

В терцентре сообщили, что инцидент произошел 9 января во время работы военно-врачебной комиссии, действующей на базе одного из лечебных учреждений Харькова.

Отмечается, что командование терцентра осуждает действия военнослужащего, подвергшегося провоцированию. Чтобы выяснить ситуацию, было назначено служебное расследование. В терцентре отметили, что по его результатам будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры.




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Источник: https://www.facebook.com/odesapolice/posts/pfbid027YfyLxe2RMV8kbhFXcyykPQ2J5T3rB59S1GNWmj1UtD2DErsQP7LaMLfQPz5xP3Hl
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