Сотрудники ТЦК и полицейские устроили погоню на трассе Киев - Одесса: что произошло

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Кречмаровская Наталия
В пятницу в сети интернет распространялось сообщение о том, что на автодороге М-05 Киев-Одесса полицейские и работники ТЦК устроили гонку. В патрульной полиции Одесской области объяснили ситуацию.
Иллюстративное фото
В полиции пояснили, что во избежание административной ответственности, водитель внезапно начал движение автомобиля, подвергая опасности полицейских и сотрудников РТЦК и СП, и уехал с места остановки.
Напомним, что в Харькове, как писал портал "Комментарии", произошел очередной скандал, к которому причастны работники ТЦК. В Харьковском областном терцентре объяснили, что женщина самая виновата, что ее вытолкали из помещения.
В терцентре сообщили, что инцидент произошел 9 января во время работы военно-врачебной комиссии, действующей на базе одного из лечебных учреждений Харькова.
Отмечается, что командование терцентра осуждает действия военнослужащего, подвергшегося провоцированию. Чтобы выяснить ситуацию, было назначено служебное расследование. В терцентре отметили, что по его результатам будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры.
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