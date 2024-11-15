Сотрудник ТЦК устроил стрельбу в Киевской области: что известно (ВИДЕО)

В Киевской области сегодня произошла стрельба. Устроил ситуацию с нарушением общественного порядка, вероятно, работник ТЦК. В Министерстве обороны Украины отреагировали на ситуацию, сообщает портал "Комментарии".

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"Министерство обороны Украины изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования в Счастливом", — сообщили в министерстве.

В Минобороны объяснили, что для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) приступила к проверке правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.

"В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного правонарушения материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", — отметили в министерстве.

Отметим, что в сети появилось видеоинцидента. На кадрах мужчина в форме открыл огонь, как утверждается, по работнику склада Киевской области. На месте, по всей видимости, есть полиция.

Отреагировали на ситуацию и в Национальной полиции. "Предварительно известно, что выстрелы произвел представитель ДФТГ", — сообщили в полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросам правоохранительных органов присоединилось к выявлению и розыску активов работников некоторых организаций. Речь идет об имуществе работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), привлеченных к коррупционным схемам.

Обнаружившиеся у фигурантов дел, читайте по ссылке.