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Сотрудник ТЦК Киева пытался совершить самоубийство: СМИ сообщают детали

В Киеве работник ТЦК попытался покончить с собой.

сегодня, 16:42
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Slava Kot

Утром 9 ноября в Киеве произошло резонансное событие: один из работников Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки пытался совершить самоубийство. Как сообщают СМИ, мужчиной оказался начальник группы персонала майор Андрей Воеводин, выстреливший себе в голову из пистолета, но оставшийся в живых.

Сотрудник ТЦК Киева пытался совершить самоубийство: СМИ сообщают детали

В Киеве работник ТЦК пытался совершить самоубийство. Фото из открытых источников

По предварительной информации, полученной OBOZ.UA из собственных источников, случай произошел в помещении ТЦК. После выстрела пострадавшего сразу же доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Медики диагностировали у него огнестрельное ранение головы и геморрагический шок. Состояние раненого оценивается как тяжелое.

Причины, которые могли побуждать офицера к этому шагу, пока остаются неизвестными. На месте происшествия, по неподтвержденным данным, была найдена предсмертная записка, однако правоохранители пока не предоставили официальных комментариев.

Сотрудник ТЦК Киева пытался совершить самоубийство: СМИ сообщают детали - фото 2

Фото работника Печерского ТЦК в Киеве, якобы пытавшегося совершить самоубийство

Полиция Киева не комментировала ситуацию. Также Печерский РТЦК и СП не отреагировал на случай возможной попытки самоубийства своего работника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Верховной Рады Юлия Яцик предлагает радикальную реформу ТЦК. По ее словам, из работников военкоматов можно сформировать 10 бригад и отправить их на фронт. Ее коллега, народный депутат Роман Костенко считает, что расформирование ТЦК может привести к хаосу в мобилизационном процессе.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК объяснили, как ищут военнообязанных, которые не обновили данные.



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