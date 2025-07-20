Сотрудник прокуратуры сбил женщину в Киеве: появилась новая информация

В Киеве после наезда автомобиля в пешеходной зоне скончалась женщина. За рулем находился сотрудник органов прокуратуры Андрей Молочный. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места трагедии. Правоохранители уже задержали виновника, ему объявлено подозрение.

Сотрудник прокуратуры сбил женщину в Киеве

Трагический инцидент произошел в ночь 19 июля на улице Большой Васильковской в Киеве. Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, государственный служащий прокуратуры Андрей Молочный вылетел на тротуар на большой скорости и сбил женщину. После этого он скрылся с места происшествия. Медики пытались спасти потерпевшую, но она скончалась в больнице.

Согласно результатам медицинского обследования, в крови подозреваемого обнаружили 1,77 промилле алкоголя, что в более чем 8 раз превышает допустимую норму. Ему инкриминируют нарушение ПДД в состоянии опьянения, что привело к гибели человека ч. 3 ст. 286-1 УКУ.

Генпрокурор заявил, что лично контролирует ход дела и будет настаивать на мере пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

"Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинения в суде", — подчеркнул Кравченко.

В настоящее время Андрей Молочный задержан, прокуратура готовит ходатайство в суд по избранию меры пресечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось видео, где работник прокуратуры сбил женщину на авто в Киеве.

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